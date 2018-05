Fermano un'auto e trovano un uomo insanguinato nel bagagliaio L'uomo ha raccontato di essere stato sequestrato e picchiato dai balordi che guidavano l'auto

Rocambolesca scoperta della Polizia a Caserta la notte scorsa. Poco prima dell’una un passante aveva chiamato il 113 per segnalare la presenza di un uomo nel bagagliaio di un auto che stava attraversando Marcianise. A quel punto è intervenuta una volante che ha intercettato l’auto a Capodrise, bloccandola e identificando gli occupanti. Una volta aperto il bagagliaio gli uomini della Polizia hanno constatato cheeffettivamente c’era un uomo all’interno: un 49enne con precedenti di polizia, peraltro con profonde ferite al volto e avvolto in un lenzuolo insanguinato. La vittima è stata prontamente portata in ambulanza in ospedale, mentre i due occupanti dell’auto sono stati condotti in commissariato. L’uomo trovato nel bagagliaio ha spiegato ai poliziotti che aveva incontrato i due la sera prima, e che questi gli avevano proposto di comprare un’utilitaria per 700 euro. A quel punto il 50 enne si è mostrato perplesso e gli altri due gli hanno chiesto di accompagnarli al Parco Verde di Caivano dove avrebbero tentato di vendere l’auto a un loro conoscente, per poi acquistare col ricavato della droga. Operazione che non sarebbe riuscita. Rientrando i due l’avevano portato in campagna picchiandolo utilizzando anche una chiave inglese per poi rubargli cellulare, portafogli e chiavi di casa per andare, secondo il racconto della vittima, a prendere il denaro che custodiva. Svenuto si era ritrovato nel bagagliaio, e dopo una ventina di minuti, ripresi i sensi, aveva iniziato a gridare aiuto attirando l’attenzione dei passanti. L’automobile, inoltre, è risultata rubata e i due sequestratori, un44enne di Frattamaggiore e un 21enne di Casapulla sono stati arrestati per sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate