Paura sull'Appia: donna travolta da un'auto Le sue condizioni non sarebbero gravi

Paura sul'Appia dove si è verificato un brutto incidente con una donna che è stata centrata in pieno da un'automobile che in quel momento transitava sull'arteria. L'incidente è avvenuto a Curti sulla Nazionale Appia: una ragazza stava attraversando la strada quando, per cause ancora da chiarire, un'automobile in transito l'ha centrata in pieno facendola cadere sull'asfalto. A quel punto la malcapitata ha iniziato a urlare, attirando così l'attenzione di chi in quel momento stava transitando nella zona. Diverse persone infatti si sono precipitate sul posto prestandole i primi soccorsi e chiamando un'ambulanza, tranquillizzando la donna fino all'arrivo del mezzo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno coordinato il traffico in zona e fatto i primi rilievi fino all'arrivo dell'ambulanza. I sanitari hanno trasportato la donna all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta: non sarebbero molto gravi le condizioni della ragazza, avrebbe riportato solo diverse contusioni ma la sua situazione va in ogni caso monitorata attentamente. Anche il conducente dell'automobile che ha centrato la ragazza si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi alla donna.