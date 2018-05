Sequestrato hotel abbandonato: dentro senza casa e minorenni L'ex Hotel Houston era diventato un ricovero per senza fissa dimora

Nella mattinata di oggi, i carabinieri della stazione di Casagiove hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell’edificio noto come “ex Hotel Houston”, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il provvedimento è stato adottato all’esito degli accertamenti delegati ai carabinieri di Casagiove, con il supporto del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, essendo stato accertato Io stato di degrado dell’intera struttura alberghiera. Lo stato di totale abbandono si riferisce alla struttura nella sua totalità, composta da un corpo di fabbrica con sette piani fuori terra e due piani interrati, un corpo di fabbrica con due fuori terra e un piano interrato, una piscina con annessi spogliatoi, una cabina dì trasformazione, locali servizio, quattro campi da tennis ed aree scoperte. Tale situazione di degrado è maturata nel tempo a causa del fallimento della società proprietaria del bene e dell’assenza di fondi per poter mettere in sicurezza l’area, divenuta un ricovero di fortuna per persone senza fissa dimora, con conseguenti ripercussioni sulla percezione di sicurezza dei cittadini residenti. Nello corso delle indagini, i tecnici hanno rilevato che l’intera struttura è infatti caratterizzata da: un diffuso deterioramento e distacco delle facciate e dei cornicioni; l’assenza in più piani delle ringhiere dei balconi; l’ossidazione dei ferri delle strutture in cemento armato e della rottura delle pignatte dei solai; il cedimento e rottura delle vetrate presenti sulla facciata principale; la presenza di cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati, con annesso pericolo d’incendio. Trattandosi di lesioni concernenti strutture portanti è stato quindi rilevato un concreto pericolo di rovina del fabbricato o di parti significative di esso che potrebbe mettere in pericolo l’incolumità pubblica. l sequestro è stato eseguito al termine delle operazioni di sgombero dell’area, all’interno della quale sono stati trovati diversi soggetti extracomunitari senza fissa dimora e due nuclei familiari di nazionalità romena che, approfittando dello stato di abbandono della struttura, vi avevano trovato ricovero incuranti del pericolo per la propria incolumità. Nei confronti di tali persone sono stati effettuati i controlli in ordine alla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale, mentre i servizi sociali del Comune di Casagiove hanno proceduto ad assistere i minorenni e gli aventi diritto ad una sistemazione.