Donna ustionata con l'acido: è grave L'ipotesi è che si tratti di un tentativo di suicidio

Dramma ad Arienzo dove una donna di 57enne, casalinga, si è ustionata in maniera molto grave versandosi dell'acido addosso, probabilmente in un tentativo di suicidio. Subito dopo l'accaduto la donna è stata soccorsa d'urgenza dopo che alcuni suoi familiari e vicini hanno lanciato l'allarme contattando il servizio di emergenza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori accorsi sul posto per presetarle le prime cure. Vista la gravità della situazione, la 57enne In ambulanza è stata trasportata al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove le sono state prestate le cure del caso. I medici non hanno sciolto la prognosi vista la gravirtà delle ferite e delle ustioni riportate dopo che la sua pelle è venuta a contatto con l'acido. A casa della donna sono intervenuti i carabinieri della locale stazione vagliando le ipotesi dell'incidente domestico e del tentato suicidio, che dopo i primi rilievi appare più probabile. Apprensione in città per le sorti della 57enne, appartenente a una famiglia molto conosciuta e rispettata ad Arienzo. Al momento la donna è ancora ricoverata presso il centro grandi ustionati del Cardarelli e con lei ci sono i familiari.