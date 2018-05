Non si ferma all'alt dei carabinieri: arrestato Giovane bloccato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento a Gricignano d'Aversa

Resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento le accuse per un 22enne di Frignano fermato dai carabinieri di Teverola a Gricignano di Aversa.

Secondo l'accusa, mentre percorreva via Roma a bordo di un'auto, il giovane non ha rispettato l'alt che i militari gli avevano imposto mentre effettuavano un posto di blocco. Ne è nato un inseguimento che si è concluso quando il 22enne è stato raggiunto e bloccato dai militari. Durante la fuga, che ha riguardato i territori di Sant’Arpino, Orta di Atella, Gricignano di Aversa e Marcianise, l'auto guidata dal giovane ha urtato diversi veicoli in sosta, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada e gettando, dal finestrino dell’auto un involucro che non è stato ancora trovato dagli investigatori che stanno perlustrando la zona. La fuga si è conclusa in via Boscariello a Gricignano di Aversa dove, nel tentativo di mandare fuori strada la pattuglia dell’Arma, ha terminato la sua corsa contro un guard rail.

Bloccato, il 22enne ha continuato ad opporre resistenza spintonando più volte i carabinieri. dichiarato in arresto, al giovane sono stati concessi i domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.