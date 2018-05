29enne scomparso da giorni trovato senza vita L'epilogo tragico questa mattina: nessuna ipotesi esclusa

Tragico epilogo nel casertano per Mirko Ruggiero, il 29enne di Vairano Scalo che era scomparso ormai da giovedì. Il giovane è stato trovato morto dai carabinieri della Compagnia di Capua. Il suo corpo era in campagna, a Teano, luogo dove il padre gestisce un importante ristorante. Il ragazzo era uscito a bordo di un auto giovedì, aveva con sé il telefono, ma da venerdì nessuno è riuscito a mettersi in contatto con lui. Nè i familiari, che preoccupati avevano lanciato l'allarme, né gli amici che si erano messi alla ricerca del 29enne. I carabinieri avevano setacciato l'intera zona tra Vairano e Teano, arrivando anche ai comuni limitrofi senza però trovare nessuna traccia del giovane. Oggi l'amara scoperta da parte dei carabinieri che erano impegnati nelle ricerche del giovane. Non si conoscono ancora le cause della morte di Mirko e non si esclude nessuna ipotesi: dalla fatalità al gesto estremo. I carabinieri infatti hanno immediatamente allertato l'autorità giudiziaria. Del caso del 29enne si era occupata anche la trasmissione televisiva di Rai Tere, “Chi l'Ha visto”.