Incidente incredibile: 200 bambini in gita salvi per miracolo Un pulmino coi freni rotti ha colpito un auto e sbriciolato un muretto

Rocambolesco incidente a Caserta, per fortuna senza conseguenze gravi visto che ha coinvolto anche bambini delle scuole elementari in gita scolastica.

Nei pressi dell'Oasi di San Silvestro infatti un pulmino ha colpito una vettura che stava aspettando che si aprisse un cancello per entrare in una proprietà privata, spingendola contro un muro che si è sbriciolato. Il sinistro sarebbe stato causato da una manovra azzardata da parte dell'autista del piccolo bus, che si è visto costretto a compierla perché volta ad evitare di colpire, coi freni fuori uso, alcuni pullman che erano lungo la strada e su cui in quel momento stavano scendendo 200 bambini delle elementari provenienti da una scuola di Casagiove che erano in quel momento in gita scolastica. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Caserta per i primi rilievi ed avviare le indagini del caso per ricostruire i dettagli e la dinamica del rocambolesco incidente.

I bambini intanto hanno iniziato a salire sui mezzi che dovranno portarli lontano dal luogo dell'incedente, visto che i loro pullman sono rimasti imbottigliati a margine della carreggiata dopo lo scontro tra auto e pulmino e e a causa del crollo del muro.

Non ci dovrebbero essere problemi, per fortuna, neppure per l'autista del mezzo e per il conducente del pulmino.