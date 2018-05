Notte degli orrori: sequestra la ex e la prende a martellate In manette un 32enne: ha segregato la ex in casa sua, picchiandola tutta la notte

Orrore a Caserta: sequestra la ex e la prende a martellate. Per questo motivo è stato arrestato un 32enne di Teano, con l'accusa di sequestro di persona, tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.

L'uomosecondo le indagini condotte dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, dopo la fine di una relazione con una giovane donna residente a Vairano Scalo, l'aveva portata con la forza a casa sua, costringendola a rimanere sottraendolo il cellulare. Durante quella orribile notte la donna è stata picchiata e aggredita a colpi di martello ion testa e su altre parti del corpo. Sempre in quella notte l'uomo pretendeva che la ragazza gli consegnasse 3mila euro, minacciando di ucciderla se non avesse obbedito. L'aveva costretta a telefonare alla madre per farsi dare i soldi, finché la donna, urlando, è riuscita ad attirare l'attenzione di un passante, sporgendosi poi da un balcone e facendosi notare, in un momento di assenza del suo aguzzino, riuscendo poi a scappare grazie all'aiuto di quel passante.

I carabinieri sono andati presso l'abitazione dell'uomo, trovando anche il martello usato per picchiare la sua ex compagna. All'interna della casa i militari dell'arma hanno anche trovato un panetto di 50 grammi di hasish, due bilancini di precisione e altro materiale da utilizzare per confezionare la sostanza.