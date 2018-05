Scompare da casa: ritrovato impiccato in un casolare La vittima è un 55enne: non aveva fatto ritorno a casa

Ancora una tragedia nell'alto casertano. Con un uomo scomparso da casa e poi trovato cadavere alcune ore dopo. La vittima è un 55enne residente a Sessa Aurunca alla frazione Fasani. Nella giornata di ieri i militari dell'Arma avevano ricevuto la denuncia di scomparsa da parte dei familiari, che avevano raccontato che l'uomo in serata non era tornato a casa come di consueto e per questo erano molto preoccupati perché non riuscivano a rintracciarlo. I carabinieri lo hanno cercato per tutta la notte, con le gazzelle che hanno perlustrato i luoghi in cui di solito il 55enne si intratteneva, finché in mattinata il corpo dell'uomo è stato ritrovato in campagna, in un casolare abbandonato a pochi metri dall'abitazione dove risiedeva. I carabinieri hanno immediatamente informato l'Autorità Giudiziaria del ritrovamento. A scoprire il cadavere è stato il figlio del 55enne: l'ipotesi più probabile è quella che l'uomo abbia compiuto un gesto estremo togliendosi la vita, visto che è stato ritrovato impiccato nel casolare abbandonato.