Maltrattano gli alunni, sospese due maestre Ordinanza del tribunale di Napoli Nord per le insegnanti di 56 e 52 anni in servizio a Parete

Maltrattamenti aggravati in concorso e non, ai danni di alunni minori loro affidati. Sono queste le accuse per due maestre di 56 e 52 anni, in servizio presso la scuola paritaria di Parete, in provincia di Caserta. Le insegnanti, entrambe di Giugliano, sono finite al centro delle indagini dei militari del centro casertano, cordinate dalla Procura di Napoli Nord.

Le indagate sono state destinatarie di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della sospensione dal servizio pubblico di insegnamento per la durata di 12 mesi, emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord.

Le indagini sono partite da una denuncia presentata ai carabinieri di Parete dal genitore di un bambino - alunno di una scuola dell’infanzia paritaria del posto - che, aveva manifestato ai genitori un cambiamento di umore che poi è apparso riconducibile a comportamenti subiti a scuola anche in riferimento ad alcune espressioni utilizzate dal piccolo. L’attività investigativa, effettuata dal 26 aprile al 25 maggio 2018, è stata condotta anche mediante l’utilizzo di videocamere nascoste e intercettazioni ambientali, che hanno consentito di documentare diversi episodi ai danni dei bambini.