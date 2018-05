Ragazza aggredita alla stazione: caccia al balordo Spinta e buttata a terra mentre era sul binario

Una ragazza aggredita, nella serata di ieri, nella stazione ferroviaria di Caserta. Poco chiari i contorni: la vittima è una 19enne originaria di Maddaloni che sarebbe stata aggredita all'interno dello scalo ferroviario poco dopo le 21, quando stava tornando a casa dopo una giornata trascorsa fuori. Sarebbe stata urtata violentemente, quando era ancora sul binario, da un malintenzionato che l'ha fatta cadere a terra. La donna a quel punto ha cominciato a urlare attirando l'attenzione prima di un'altra viaggiatrice che è stata la prima a prestarle soccorso e poi degli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio nella stazione che l'hanno raggiunta. L'uomo a quel punto è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

La ragazza ha poi denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine raccontando quanto le era accaduto, spiegando di non conoscere il suo aggressore. Secondo le forze dell'ordine si tratterebbe di un balordo che ha tentato di mettere a segno uno scippo.

Per la ragazza è stata anche chiamata un'ambulanza che le ha prestato le prime cure: per fortuna la 19enne ha riportato soltanto ferite lievi nell'urto.

Si punta ora ai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza posizionate sia all'interno che all'esterno dello scalo per risalire all'identità dell'aggressore.