Incidente gravissimo: uomo perde entrambe le gambe E' stato travolto da una motozappa

Ancora un incidente in campagna, con un uomo che è rimasto ferito in maniera gravissima. L'incidente si è verificato nella frazione Casale di Carinola. L'uomo stava lavorando in un terreno, quando è rimasto gravemente ferito. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'agricoltore, di cinquant'anni e residente a Carinola, sia stato travolto dalla sua macchina zappatrice che colpendolo gli avrebbe tranciato di netto entrambe le gambe. Momenti di panico dopo l'incidente con le persone presenti nel terreno che dapprima hanno soccorso l'agricoltore e poi hanno immediatamente contattato i sanitari del 118. Una volta arrivati i medici dell'ambulanza subito si sono resi conto della gravità della situazione e hanno immediatamente trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Una volta giunto nel nosocomio del capoluogo il cinquantenne è stato portato immediatamente in sala operatoria dove si trova ancora adesso, per sottoporlo ad un intervento. Le condizioni dell'agricoltore sono state giudicate molto gravi dai medici che lo hanno preso in cura.