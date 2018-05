Allarme maniaco: spia ed aggredisce le coppiette La denuncia di alcuni giovani: infastiditi e aggrediti da un uomo mentre erano in intimità

Allarme maniaco nel casertano, dove un uomo sarebbe stato notato in una zona scelta di notte dalle coppiette in cerca di intimità, mentre spiava e si toccava, ma non solo. Alcuni ragazzi infatti, che si erano appartati nella zona di San Leucio/Vaccheria, hanno denunciato di aver notato un uomo che spia le coppiette in auto, masturbandosi. Alcuni, ovviamente infastiditi dall'atteggiamento dell'uomo, sarebbero anche scesi dall'auto infuriati, intimandogli di andarsene...e per tutta risposta sarebbero stati aggrediti. Protagonista sarebbe un uomo sui 70 anni, alto e di corporatura molto robusta, di carnagione scura e stempiato. con i capelli bianchi ed i baffi dello stesso colore. L'uomo sarebbe stato notato più volte in zona alla guida di un'utilitiaria di fabbricazione italiana di colore grigio, che lascerebbe in sosta nella zona per poi scendere e nascondersi tra gli alberi per iniziare a spiare le coppiette. E se qualcuno lo affronta invece di andare via sarebbe pronto all'aggressione verbale e fisica. Fatto che preoccupa non poco i giovani che non hanno altro luogo per appartarsi se non in automobile, che avrebbero avviato un passaparola per evitare di incappare nelle attenzioni dell'uomo.