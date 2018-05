Tragedia sulle strade: muore un ciclista Era arrivato in ospedale in condizioni disperate

Tragedia sulle strade del casertano, con un ciclista morto in seguito ad un malore mentre era in sella. L'uomo, un 70enne, stava percorrendo la discesa in zona Gradilli, zona molto frequentata dai ciclisti, e stava proseguendo verso San Leucio. Mentre pedalava sulla strada tortuosa ha iniziato ad avvertire malessere, pensando inizialmente fosse dovuto al caldo visto che la mattinata era molto soleggiata e le temperature si avvicinavano ai trenta gradi, ma è stato subito evidente che era qualcosa di più grave. L'uomo si è accasciato a terra ed è stato soccorso prima da altri ciclisti e poi da alcuni automobilisti che transitavano in zona: subito è stata chiamata un'ambulanza. I sanitari hanno subito appurato che si trattava di una situazione disperata, con il ciclista 70enne che con tutta probabilità era stato colpito da un arresto cardiocicolatorio. L'uomo è stato portato velocemente all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni disperate, e qui si è spento per sempre dopo pochi minuti dal suo arrivo.