Botte da orbi tra stranieri in piazza: ferito un uomo E' stato colpito al volto da una bottiglia di vetro

Ancora una rissa furibonda in Piazza Medaglie d'Oro a Capua, dopo quelle delle scorse settimane. Ancora una volta protagonisti alcuni cittadini stranieri. Nella centralissima piazza, considerato il salotto buono della città per via della presenza di numerosi negozi e per la presenza di tante persone tra anziani e bambini, ancora una volta si sono viste botte da orbi. Poco prima delle 19 nell'area due stranieri hanno cominciato dapprima un alterco e poi sono venuti alle mani. Dopo pochi minuti si è unita una terza persona e si è innescata una vera e propria rissa con botte da orbi, nel fuggi fuggi generale dei passanti, in particolare delle donne con bambini e degli anziani che impauriti si sono allontanati. Uno degli stranieri ha afferrato una bottiglia di birra di vetro, vuota, scagliandola contro il suo rivale e ferendolo in maniera seria. L'uomo stordito dal colpo e ferito al volto, visto che sanguinava in maniera copiosa, è rimasto steso in terra non riuscendo a riprendersi. Gli altri due invece sono scappati poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine contattate dai passanti e dai titolari dei negozi della piazza. Sul posto poco dopo è infatti arrivata una pattuglia della Polizia municipale e una volante dei carabinieri. Nulla di grave per l'uomo ferito, ma tanta la rabbia tra i commercianti e i residenti della zona.