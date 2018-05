Donna accoltellata a due passi dalla Reggia: è gravissima In pieno centro colpita da due coltellate al petto da un uomo, che poi è scappato

E' stata accoltellata al petto a pochi metri dalla reggia di Caserta: gravissima una donna. L'episodio è accaduto nella serata di ieri a pochi metri dal monumento Vanvitelliano, nei pressi del sottopassaggio di via Vittorio Veneto e della stazione ferroviaria. La donna è italiana e sembrerebbe che sia stata colpita al petto con almeno due coltellate da un uomo, che poi si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Gravissima la situazione della donna, con alcuni passanti che notando la scena hanno chiamato l'ambulanza. Prima dell'arrivo dei soccorritori però la donna ha perso moltissimo sangue, ed i soccorritori l'hanno immediatamente trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Scene di panico e disperazione tra i passanti, i turisti e i viaggiatori che hanno assistito alla scena cruenta. Ignoto per ora il motivo che ha spinto l'aggressore ad accoltellare al torace la donna. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Caserta che hanno acquisito alcune testimonianze ed hanno effettuato i rilievi in zona. La donna è ancora all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con i medici del nosocomio che non hanno sciolto la prognosi.