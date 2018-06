Molesta donna al posto di blocco: poliziotto ai domiciliari La donna era in auto con la figlioletta: l'uomo l'avrebbe palpeggiata e molestata

Avrebbe molestato una donna mentre faceva servizio come poliziotto sulle strade, in un posto di blocco. Una vicenda che risalirebbe allo scorso mese di marzo e che si sarebbe verificata nel casertano, sulla strada Domiziana, all'altezza di Mondragone. L'agente è ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e concussione. L'uomo, in una notte dello scorso marzo, avrebbe fermato un auto con a bordo una donna e la figlioletta di 8 anni, contestando alla signora alcune infrazioni stradali. Secondo l'accusa, tuttavia, avrebbe fatto intendere che sarebbe stato indulgente evitando alla conducente un verbale salato, se la donna gli si fosse concessa. Così sarebbero partite le molestie, con alcuni palpeggiamenti e richieste di altri incontri futuri. La donna tuttavia non avrebbe ceduto, cominciando a urlare e ponendo fine alle molestie. Subito dopo essersi allontanata con l'auto la donna è andata immediatamente a sporgere denuncia sull'accaduto, facendo scattare le indagini. L'inchiesta è stata affidata alla squadra mobile di Caserta, che ha raccolto elementi sul caso tali da spingere il magistrato a emettere un'ordinanza di custodia cautelare. Sono infatti scattatii arresti domiciliari per il poliziotto.