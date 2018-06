Sequestrati 50 villette in un villaggio turistico Lottizzate abusivamente da un imprenditore

Confiscate circa cinquanta unità immobiliari all'interno di un villaggio vacanze. L'operazione è scattata in mattinata e ha visto protagonisti i finanzieri della compagnia di Mondraone, assieme ai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e della stazione di Baia Domizia, che hanno eseguito il decreto del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura.

Il villaggio in questione è l' Italy Village di Sessa Aurunca, in località Baia Domizia. Immobili sequestrati perché negli anni 2014 – 2015 sono stati oggetto di una speculazione edilizia conseguente ad una lottizzazione abusiva posta in essere da Luigi M., imprenditore edile 47enne, che nel 2014 acquisto l'intera quota di partecipazione de “La Serra Resort”, società veicolo che secondo la procura era appena divenuta proprietaria dell'intero Italy Village, costruito alla fine degli anni 60 in Zona residenziale turistica sottoposta nel 2000 anche a vincolo turistico con legge regionale. Le indagini hanno accertato che l'imprenditore, non .appena entrato in possesso della struttura alberghiera, con più operazioni catastali provvedeva a frazionare il compendio immobiliare in più subalterni lasciando un corpo principale e una serio di bungalow in muratura di diversa metratura con destinazione alberghiera e creando 43 subalterni (poi divenuti 39) con destinazione residenziale "economica" (categoria catastale A/4) così da poter poi vendere questi bungalow a privati acquirenti. Questa operazione, che prevedeva anche alcuni accorpamenti e fusioni di unità immobiliari confinanti, ha comportato la perdita della unitaria destinazione d'uso turistica della struttura che diveniva, almeno in parte, residenziale in violazione della vigente 1 normativa urbanistica, integrando pertanto il reato di lottizzazione abusiva previsto e sanzionato dagli arti. 30 e 44 lett, e) del dpr 380/2001. Peraltro che l'acquisizione della struttura turistica fosse fin dall'inizio preordinata alla successiva illecita speculazione è anche emerso dalle numerose testimonianze dei privati acquirenti che hanno concordemente dichiarato alla polizia giudiziaria che il 47enne faceva visionare le unità immobiliari ai futuri clienti già nell'estate del 2014, quando non aveva alcun titolo in quanto non era né proprietario né socio della struttura.