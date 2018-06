Rapina in pieno centro: donna scippata e ferita Ferita al collo dopo lo scippo

Violenta rapina in centro a Maddaloni, con una donna rimasta ferita dopo essere stata presa di mira dai balordi. Due i banditi che in sella ad uno scooter, in via Nino Bixio in pieno giorno hanno preso di mira una donna del posto. La signora stava andando in un negozio per delle compere, camminando all'ombra per sfuggire alla calura: da una strada laterale è spuntato un mezzo a due ruote di grossa cilindrata con in sella due ragazzi con il volto coperto dal casco. Il mezzo si è avvicinato alla donna e il passeggero che sedeva dietro ha agguantato la catenina che la donna portava al collo dando un forte strattone. La donna si è accorta di quel che stava accadendo e ha provato a fare resistenza allo scippo, è stata trascinata per alcuni metri sui ciottoli, ma l'urto le ha fatto perdere l'equilibrio e la presa, con i due malviventi che sono riusciti a scappare nelle strade limitrofe. La malcapitata ha iniziato a urlare richiamando l'attenzione di un passante che ha anche provato a inseguire il mezzo, naturalmente invano. Sul posto si è radunato un gruppo di cittadini che ha prestato soccorso alla donna, che aveva una ferita al collo dovuta allo strappo della catenina ma per fortuna nulla di grave, tant'è che non ha dovuto neppure far ricorso alle cure mediche. Sul caso indagano le forze dell'ordine, cui la donna ha fornito una descrizione dei malviventi che poco prima l'avevano scippata.