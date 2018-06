La moglie scappa in bici, il marito la investe con l'auto Giallo nella notte

Inquietante incidente nella notte a Caserta dove un uomo, alla guida di un auto, ha investito la moglie che era in sella a una bicicletta in una strada tradizionalmente pericolosa e non adatta ai ciclisti. Dalla ricostruzione degli uomini della Polizia sembra che l'uomo l'abbia investita e poi l'abbia riportata a casa: probabile che la donna si fosse allontanata volontariamente. Sembra che poco dopo l'una la donna abbia preso la bici e sia partita lungo la statale in zona San Clemente, tra Caserta e Maddaloni. Alla polizia che ha provveduto ad acquisire la sua testimonianza ha detto che era uscita per una passeggiata, dichiarazione considerata poco probabile, vista l'ora, vista l'ora tarda e gli altri contorni della vicenda. Il marito a quel punto si era messo alla ricerca della donna, trovandola poco dopo i strada, invetendola e disarcionandola dalla bici. A quel punto la donna, dolorante sull'asfalto, avrebbe anche chiamato aiuto, ma il marito l'avrebbe presa, incurante delle sue proteste e l'avrebbe riportata a casa. A questo punto sono intervenuti gli uomini della questura che hanno dapprima accompagnato la donna al pronto soccorso e poi avviato le indagini. La donna, nell'urto, ha rimediato la frattura del malleolo ed è ricoverata. Gli agenti invece sono al lavoro per scoprire esattamente cosa è accaduto nella notte tra moglie e marito.

Immagine tratta dal web