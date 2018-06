16enne litiga coi genitori e scompare da casa Ritrovata otto ore dopo dai carabinieri

Una ragazzata, che ha tenuto però col fiato sospeso un'intera comunità. Ore drammatiche ieri a Santa Maria a Vico, in particolare per la famiglia di una ragazzina di 16anni che ha deciso di far perdere le proprie tracce. Aveva litigato con i genitori, cose da ragazzini, i soliti problemi che a 16 anni sembrano insormontabili e che qualche anno dopo si guarderanno con il sorriso: a quel punto, dopo la lite, la ragazzina si è allontanata da casa rendendosi irreperibile, spegnendo il suo cellulare e non dando alcuna notizia di sé. Oltre otto ore col fiato sospeso per la sua famiglia che a un certo punto ha iniziato a temere fosse accaduto qualcosa di brutto alla ragazzina. Dopo alcune ore in cui avevano cercato di rintracciare la figlia senza successo i familiari hanno deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, presentandosi in mattinata in caserma per sporgere una denuncia di scomparsa. I carabinieri a quel punto si sono messi immediatamente alla ricerca della sedicenne, perlustrando le strade della città e vagliando ogni ipotesi. Per fortuna però nel pomeriggio la svolta: il maresciallo Taddeo perlustrando una strada parallela alla statale Appia ha notato una ragazzina che vagava da sola e a piedi. Era proprio la ragazzina che stavano cercando: era scossa e ancora arrabbiata ma in buone condizioni. I carabinieri l'hanno convinta a salire in auto e l'hanno riconsegnata ai genitori, che per fortuna hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e abbandonare immediatamente i cattivi pensieri che con il passare delle ore si facevano strada.