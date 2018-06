Tragedia sulle strade: investito e ucciso ciclista 70enne L'uomo ha battuto la testa sull'asfalto: trasportato in ospedale è morto poco dopo

Ancora una tragedia sulle strade della Provincia di Caserta. Un ciclista 70enne di Succivo è stato coinvolto in un gravissimo incidente mentre era in bici, ed è morto dopo essere stato trasportato d'urgenza all'ospedale. L'uomo era in sella alla sua bicicletta sulla Provinciale Caivano – Aversa , all'altezza di Succivo, probabilmente è stato urtato da un'autovettura venendo sbalzato dal sellino e finendo violentemente sull'asfalto. L'impatto, violentissimo, ha procurato all'uomo una grossa ferita al capo, immediatamente sono stati contattati i soccorsi e l'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Gravissime le sue condizioni, che si sono aggravate col passare dei minuti progressivamente, fino ad arrivare al tragico epilogo con la morte dell'anziano. Da valutare se sulla salma del 70enne sarà disposta l'autopsia: le forze dell'ordine hanno infatti già provveduto ad informare il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Sconcerto in città quando si è appresa la notizia, visto che l'uomo era molto conosciuto. Da valutare ora la dinamica dell'incidente: saranno i carabinieri a dover chiarire i dettagli e stabilire le eventuali responsabilità per la tragica morte del ciclista 70enne.

