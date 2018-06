Passeggia e trova un contenitore: dentro c'è mezzo milione I soldi in titoli di credito: probabile fossero provento di un furto

Passeggi e trovi in un terreno... mezzo milione di euro. E' l'assurda vicenda capitata a un 40enne, poliziotto, a Santa Maria Capua Vetere. L'uomo ha trovato, gettato in un terreno, un contenitore, all'interno c'era mezzo milione di euro in buoni postali. L'uomo ha ovviamente contattato i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere segnalandogli la cosa, immaginando che quel contenitore fosse stato lasciato lì dopo un furto, nell'impossibilità di incassare i buoni. I militari dell'arma controllando quel che c'era all'interno del contenitore sono riusciti a risalire al proprietario di quel tesoro: oltre ai buoni c'era anche il porto d'armi di un'anziano di San Prisco, mentre i buoni erano intestati a una sua parente e le coordinate bancarie per accedere al libretto. Possibile che i ladri abbiano rubato contanti e gioielli e magari armi custodite all'interno di quel contenitore buttando via i titoli di credito nonostante l'ammontare ingente. I carabinieri si sono messi alla ricerca dell'uomo e la donna intestatari di documenti e buoni trovati all'interno del contenitore, scoprendo però che non c'è alcuna denuncia presentata nella zona per il furto in questione