Dramma in città: noto avvocato cade dal sesto piano e muore La vittima è un 80enne: carabinieri al lavoro per capire se si tratta di suicidio

Dramma questa mattina a Caserta, poco dopo l'alba, intorno alle 6 e 30 del mattino, con un uomo che è precipitato dal sesto piano di casa sua, in pieno centro, a Piazza Aldo Moro a pochi metri da Corso Trieste ed è morto schiantandosi al suolo. Si tratta di un noto avvocato del capoluogo, di ottant'anni, molto stimato nell'ambiente forense. L'uomo è morto sul colpo e sono stati alcuni condomini a lanciare l'allarme dopo essersi resi conto di quanto accaduto: subito sul posto sono arrivati i carabinieri ed un'ambulanza del 118, ma era chiaro che per il professionista ottantenne non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo si è lanciato non dal balcone, ma dall'interno del palazzo, infatti il suo corpo è stato ritrovato nell'androne interno del palazzo. Da stabilire adesso se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo, anche se allo stato si ritiene più plausibile la seconda ipotesi, sebbene siano ancora sconosciuti le eventuali motivazioni che avrebbero indotto l'uomo a decidere di farla finita. I carabinieri hanno infatti avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire i dettagli della tragedia.