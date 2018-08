Rischio sanitario: Sequestrate 3,5 tonnellate di cozze Erano tenute in condizioni assolutamente precarie

Incredibile sequestro sul litorale casertano. Tre tonnellate di cozze, pronte per essere consumate, facevano bella mostra di se su alcune bancarelle improvvisate nella zona costiera di Castel Volturno. I mitili, tuttavia, probabilmente per fortuna degli eventuali clienti, sono finiti nel mirino della Guardia Costiera viste le condizioni in cui erano esposti e conservati. Infatti è subito scattata l'operazione della Guardia Costiera in collaborazione con la guardia forestale di Pinetamare, che ha messo nel mirino la rivendita improvvisata localizzata nella zona di Destra Volturno.

L'uomo che aveva messo su la rivendita di cozze, un pescatore, era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione sanitaria per vendere i mitili, e i frutti di mare erano esposti su grosse tavole di legno, all'aperto, e in un tratto di strada molto trafficato, dunque in condizioni che dal punto di vista igienico sanitario lasciavano nettamente a desiderare. Le cozze sono state sequestrate ed alla fine dell'operazione sono state distrutte, mentre i gestrori dell'attività sono stati denunciati ed a loro carico è stata elevata una consistente multa.

