Calessi, cavalli e botte da orbi: follia alla Reggia Due vetturini se le sono date di santa ragione

Botte da orbi a Caserta tra due vetturini all'entrata della Reggia. I due, che portano i turisti in giro su calessi trainati da cavalli, se le sono date di santa ragione in una rissa che ha coinvolto anche i familiari di uno dei due. E' avvenuto nella zona del Parco Reale, ed emergerebbe, dalle immagini della video sorveglianza usate dai carabinieri per far luce sull'accaduto che per cause da accertare, uno dei due vetturini è stato raggiunto dal collega accompagnato da tre familiari. Si è partiti con una discussione coi i toni che si sono fatti via via sempre più accesi, per poi passare alle vie di fatto. L'uomo da solo ha utilizzato il frustino del cavallo per difendersi e gli altri lo hanno aggredito brandendo funi ed altri oggetti. Tra i due c'era stato già un alterco nel pomeriggio, per motivi assolutamente non importanti. Il vetturino che era da solo ha avuto la peggio, finendo in ospedale con varie contusioni con i medici dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserto che lo hanno dimesso con una prognosi di otto giorni. Il reato ipotizzato dai Carabinieri che indagano sull'episodio è quello di rissa.