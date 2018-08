Poliziotti eroi salvano anziano dalle fiamme L'uomo era rimasto bloccato in un appartamento in fiamme

Solo la prontezza e il coraggio di alcuni agenti di Polizia l'ha salvato da una fine atroce. E' accaduto a Caserta, dove nella serata di ieri un vasto incendio è scoppiato in viale Lincoln, in un ufficio. All'interno è rimasto bloccato un uomo, un anziano di settantasei anni, che non aveva più vie di fuga per via delle fiamme e del fumo che ormai avevano avviluppato completamente l'appartamento. Sono stati tre poliziotti eroi della volante della Questura di Caserta a entrare sfidando le fiamme e a portar via l'uomo dall'appartamento al quarto piano del palazzo entrando con una copia delle chiavi, salvandogli la vita. Il palazzo poi è stato sgomberato in fretta e per fortuna le conseguenze per chi in quel momento era sul posto sono state di poco conto: una donna è rimasta ferita dopo essere scivolata mentre si stava allontanando in tutta fretta dal luogo e due agenti sono rimasti intossicati dal fumo che si era propagato e sono stati curati in ospedale. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per curare e portar via i feriti e i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. A quanto pare le fiamme sono partite da un computer: non si sa se per via di un corto circuito o per una candela appoggiata su di esso. A fine serata tutti i residenti del palazzo sono riusciti a ritornare nelle loro abitazioni, per fortuna solo con un grande spavento.