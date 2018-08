Incendio nella fabbrica di sacchetti: nube tossica in paese Si valutano le cause dell'incendio

Carabinieri al lavoro nel casertano per l'incendio che nella notte ha colpito una fabbrica di sacchetti di plastica a Valle di Maddaloni. Dopo che le fiamme sono divampate, producendo una vasta nube tossica e fumo che ha emanato cattivo odore in tutta la zona sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta, che hanno lavorato parecchie ore per spegnere le fiamme che avevano avvolto lo stabilimento. Non si esclude nessuna ipotesi relativa a cosa o chi potrebbe aver innescato le fiamme nello stabilimento. Dai primi accertamenti però non emergerebbero circostanze che farebbero pensare ad un episodio doloso, visto che non sono stati rinvenuti inneschi o ad esempio bottiglie incendiarie, ma non si esclude alcuna ipotesi al momento. Tant'è che gli inquirenti stanno valutando attentamente le immagini riprese dalle telecamere fisse adibite alla sorveglianza dell'azienda: dai fotogrammi potrebbero infatti scaturire elementi importanti per chiarire come siano divampate le fiamme, come già accaduto in altri episodi, come ad esempio il sito di stoccaggio di rifiuti di Caivano, anch'esso andato in fiamme. Preoccupaazione intanto tra i cittadini per via dei fumi tossici che si sono sprigionati con le fiamme.