Marito e moglie morti asfissiati: tragedia in campagna Probabile che la causa sia una sigaretta lasciata accesa prima del sonno

Tragedia a Gioia Sannitica, dove due coniugi sono stati trovati morti nel loro letto. I due anziani, di 86 e 81 anni, abitavano in campagna, in via Colle Caselle e sono morti a causa di un'asfissia per via del fumo prodotto da un incendio che si era sviluppato nella loro abitazione, che poi è bruciata. La macabra scoperta è avvenuta al mattino, è stato loro nipote a trovarli e ad accorgersi dell'incendio e della morte dei due nonni. Subito il ragazzo ha allertato i carabinieri della compagnia del Matese ed i medici del 118, che quando sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due anziani. Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti sembrerebbe che i due anziani si fossero addormentati sul divano letto posto in cucina, per evitare, vista l'età avanzata di dormire nella camera da letto che si trova al piano superiore della loro casa di campagna. Possibile che l'uomo si sia addormentato quando aveva ancora una sigaretta accesa in mano, da qui si è scatenato l'incendio e le fiamme che hanno avvolto il letto e le casa, col fumo che si è sprigionato che ha poi ucciso i due coniugi. Sul caso indagano i carabinieri.