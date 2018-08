Blocca il traffico per rubare piante da un'aiuola Subito dopo è stato notato al mercato a rivendere le piante rubate

Singolare episodio a Marcianise, denunciato attraverso un post su Facebook. Un uomo ha bloccato anche il traffico in una delle strade principali e più percorse del paese per compiere un furto, davanti a tutti, incurante di tutti. Rubava piante da un'aiuola pubblica, con estrema nonchalance, tale da valergli le riprese e gli scatti di altri automobilisti bloccati dal fatto che hanno deciso di immoltalarlo.

L'episodio, e l'uomo, sono stati messi pubblicamente alla berlina da parte del primo cittadino Velardi, con un post su Facebook: “Che ha fatto quest'altro scienziato? Alle nove del mattino, come niente fosse, ostacolando anche il traffico, ha fermato la sua vettura di colore bianco alla rotonda nei pressi dell'ex Gte, a San Giuliano. Ne è sceso e si è fregato un po' di piante e un po' di fiori che ornavano l'aiuola, allestita da un privato di buona volontà.

Li ha sradicati e se li è messi in macchina. Fregandosene anche di chi guardava. Fortunatamente una persona - cittadino modello, lo ringrazio molto - ha notato la scena e non si è fatto cogliere di sorpresa: ha fotografato tutto.

Qui sotto trovate le immagini di quest'imbecille. Il cittadino ce le ha trasmesse e ora siamo all'opera: la municipale è sulle tracce di questo cretino. Gliela faremo pagare cara, ovviamente. Mi chiedo e vi chiedo: ma a uno come questo che gli fareste? Io lo prenderei a calci nella schiena, oltre a multarlo. Uno così merita il massimo disprezzo; direi di più: merita uno sputo di dileggio”.



L'uomo è stato anche identificato e il sindaco ha rincarato la dose: “bbiamo individuato, fermato, denunciato ed allontanato da Marcianise l'imbecille che alle 9 del mattino di ieri si è fermato all'incrocio dell'ex Gte, è sceso dalla sua autovettura, ha rubato piantine e fiori che ornavano la rotonda, si è rimesso in macchina e se ne è andato. Come niente fosse.

Non è di Marcianise, è residente e vive a Cardito. L'abbiamo identificato tramite le foto che ci aveva inviato ieri un cittadino modello il quale, indignato, aveva ripreso la scena. Stamattina l'abbiamo cercato a casa sua. Mentre lo cercavamo, un'altra cittadina di Marcianise - una signora, anche lei cittadina modello - ci ha mandato nuove foto,. Era al mercato del venerdì, ha notato un tizio che somigliava molto a quello ritratto nelle foto da me pubblicate ieri su facebook, e lo ha subito segnalato.

Il tizio era al mercato di via Fuccia. Indovinate a fare cosa? A vendere fiori. C'erano anche quelli rubati alla rotonda. Abbiamo incrociato i dati e l'abbiamo beccato. Un plauso particolare alla Polizia municipale di Marcianise, a tutti gli appartenenti, impegnati con grande partecipazione su questo caso. Sono stati bravissimi. E un grande grazie alla cittadina che era al mercato: intelligente e abile”.