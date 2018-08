Si schianta contro una casa nella notte: muore 49enne L'uomo era alla guida del suo scooter

Tragedia a Baia Domizia, dove un uomo di 49anni è morto dopo un grave incidente in moto. L'uomo, residente a Messercola in Val di Suessola era a Baia Domizia, nella notte intorno alle 3 in sella al suo scooter, un Honda Sh. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, ma di certo il 49enne, che era da solo nella notte, si è schiantato contro un'abitazione. Nulla da fare per l'uomo, che lascia la moglie e 3 figli, lasciando sgomenta tutta la comunità di Cervino dove era molto conosciuto.