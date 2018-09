Terra dei fuochi, scoperta altra mega discarica abusiva Tre giorni di controlli straordinari: il fenomeno non è affatto sconfitto, aziende nel mirino

Operazioni di controllo straordinario in una tre giorni sul territorio di Afragola, Caivano, Caserta e di vigilanza dei presidi operativi dedicati presso i comuni di Napoli, Giugliano in Campania, Nola, Castel Volturno, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, disposte dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio.

Sono stati controllati 3 terreni e 16 attivita' imprenditoriali e commerciali operanti nel settore dello stoccaggio di rifiuti, dei servizi ambientali, tessile e meccanico; 13 sono state sequestrate. 80 le persone controllatre, di queste 16 denunciate all'autorita' giudiziaria; 36 sono stati i veicoli controllati. Nel complesso sono state contestate sanzioni amministrative per circa 60.000 euro. In particolare, sono stati denunciati alla magistratura i titolari di 3 aziende di Caivano dedite al recupero di tessuti usati, detenuti in quantita' superiore a quella autorizzata e in violazione della legislazione ambientale. La prima, di circa 1.300 mq, e' stata proposta anche per la sospensione dell'attivita' per utilizzo di manodopera in nero: su 9 lavoratori controllati, 8 sono risultati irregolari. Sono stati complessivamente sequestrati 280 m3 di rifiuti tessili. Prescrizioni ambientali, con obbligo a diminuire la parte in eccesso, sono state imposte a una ditta di stoccaggio di rifiuti di Napoli che aveva in deposito materiale in quantita' superiore a quella per la quale era autorizzata. 1.200mq di discarica abusiva a cielo aperto di ogni tipo di rifiuto, anche pericoloso (120 m3 di materiale elettronico, elettrodomestici, materassi, mobili, motori, biciclette, pneumatici, oli, sanitari e materiale edile) sono stati sequestrati in zona Lo Uttaro di Caserta. Il materiale, molto probabilmente, proveniente da privati e da aziende che lavorano in nero, veniva ammassato e, se non illegalmente commercializzato, avrebbe potuto dare origine a potenziali roghi.

Inoltre, e' stata sequestrata per gestione illecita di rifiuti, sempre in localita' Lo Uttaro, una delle due aree (di circa 5000 mq) di un'azienda che si occupava di recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non. All'interno dell'area sequestrata erano stoccati compattatori, container, oli saturi, materiale ferroso, rifiuti organici ed e' stata riscontrata la presenza di percolato. Un'azienda in localita' San Clemente di Caserta, di circa 1.500 mq, adibita allo stoccaggio e smaltimento di amianto e' stata sequestrata perche' priva delle necessarie autorizzazioni. Sull'area, interamente contaminata da eternit, venivano stoccati circa 250 m3di rifiuti miscelati, con amianto sparso, gestito e tenuto senza alcuna sicurezza per gli operai che vi lavoravano. I rifiuti pericolosi, misti, venivano stoccati e gestiti, in maniera incontrollata e non corretta. Quattro autofficine, estese su un totale di circa 3.600mq, sono state sequestrate per assenza di autorizzazioni per lo scarico industriale ed i titolari sono stati denunciati per emissioni in atmosfera e abbandono di rifiuti. I titolari di 2 ditte di Afragola, operanti nel settore dello spurgo di fognature, sono stati denunciati all'Autorita' Giudiziaria per violazione dei sigilli, in quanto proseguivano l'attivita' nonostante le aziende fossero sotto sequestro dal 2011. Un deposito abusivo di materiali ferrosi e' stato sequestrato ed il proprietario denunciato all'Autorita' Giudiziaria per trasporto e smaltimento incontrollato di rifiuti.

In campo 99 equipaggi, per un totale di 259 unita' appartenenti al Raggruppamento Campania dell'esercito italiano, alla questura di Caserta, al commissariato della polizia di Afragola, al comando provinciale carabinieri di Caserta e al comando stazione carabinieri di Afragola, ai carabinieri forestali di Caserta e Marigliano, ai gruppi della guardia di finanza di Frattamaggiore e di Aversa, al reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Napoli, alla polizia metropolitana di Napoli, alla polizia provinciale e polizia locale di Caserta nonche' personale dell'Arpac e dell'Asl di Napoli e Caserta.

L'attivita' dei presidi operativi dedicati da parte dell'esercito e' stata svolta anche con il concorso dei comandi di polizia pocale di Napoli, Afragola, Giugliano in Campania, Nola, Castel Volturno, Maddaloni, Marcianise e Mondragone. A supporto delle attivita' di pattugliamento a terra e' stato impiegato un velivolo del Cnr-Isaform, in base al piano delle azioni per il contrasto al fenomeno di abbandono illecito e roghi di rifiuti della Regione Campania. Nel corso delle iniziative che hanno interessato il casertano, e' stata data attuazione, per la prima volta, all'Accordo per l'esercizio congiunto delle attivita' della Polizia Metropolitana e della Polizia Provinciale di Caserta per il contrasto al fenomeno degli abbandoni e degli incendi dolosi di rifiuti, firmato lo scorso 3 maggio; strumento di cooperazione che conferisce maggiore incisivita' al sistema della vigilanza e che ha consentito alla Polizia Metropolitana di Napoli di operare sul territorio di Caserta.