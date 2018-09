Spacciano hashish, due uomini e una donna arrestati Operazione dei carabinieri. Acquirente segnalato alla Prefettura

I carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aversa hanno arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti un 49enne di Frignano, un 59enne Afragola ed una 39enne di San Marcellino.

I militari hanno sorpreso e fermato un tossicodipendente che aveva acquistato una dose di droga dagli indagati. La scena, registrata in via Piemonte di San Marcellino, non è sfuggita ai carabinieri che hanno broccato i tre. Trovati in possesso di 13 grammi di hashish, suddivisi in 13 stecche, nonché materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma di 219 euro ritenuta essere provento dell'attività di spaccio. Dichiarati in arresto, a tutti sono stati concessi i domiciliari.