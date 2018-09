"Mamma dai 1400 al corriere", ma era una truffa: arrestato Classica truffa agli anziani sventata grazie ai sospetti di una donna

"Mamma tra poco passa il corriere con un pacco per me, dagli i soldi", la classica truffa agli anziani basata su una finta telefonata di un finto figlio parente, ma stavolta l'autore è stato arrestato.



Nel tardo pomeriggio di ieri infatti , in Caserta via largo Ferrari, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile del locale Comando Compagnia hanno arrestato, in flagranza del reato di truffa ad anziani, Francesco D.F. , di 20 anni, di Napoli. Il giovane è stato sorpreso mentre tentava di consumare una truffa in danno di coppia di pensionati.

La tecnica è sempre la stessa. Un complice che telefona a casa delle vittime, di solito anziani pensionati e, fingendo di essere un figlio o un parente convince i malcapitati a consegnare al un corriere che si presenterà da li a poco, una somma di denaro quale corrispettivo per la consegna di un pacco.

Questa volta però al malvivente non è andata come sperava perché una volta giunto a casa degli anziani per riscuotere la somma di € 1.400,00 è stato sorpreso dal vero figlio dei pensionati che nel frattempo era stato contattato sul suo telefono dalla madre.

La donna insospettita dalla voce dell'interlocutore ha comunque proseguito nella conversazione, concordando di pagare la somma pattuita al corriere, ma una volta interrotta la telefonata ha ben pensato di fare una verifica, chiamando suo figlio che naturalmente ha negato di aspettare quel pacco ed è corso a casa. Nel contempo sono giunti anche i carabinieri, avvisati dal figlio delle vittime, che hanno bloccato ed arrestato il truffatore. Il denaro è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari. L’arresato verrà giudicato con rito direttissimo.