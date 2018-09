Avvolto dalle fiamme del barbecue si lancia nel fiume Ustioni di secondo grado per un 21enne avvolto dalle fiamme durante un picnic

Una scampagnata estiva, una delle ultime concesse dalla mitezza del tempo, poteva trasformarsi in una tragedia a Baia Domizia. Alcuni ragazzi provenienti dalla provincia di Napoli si erano fermati alla foce del Garigliano per una grigliata e per trascorrere una domenica in allegria, così non è stato.

Si erano fermati nella zona verde, sistemandosi lì con le loro cose per organizzare un picnic.

Uno di loro, un 21enne, mentre preparava la brace per il barbecue e per cucinare della carne portata da casa non è riuscito a tenere a bada il fuoco, con le fiamme che lo hanno avvolto completamente. Nel panico per quanto appena accaduto il 21enne ha iniziato a correre per poi lanciarsi nelle acque del fiume lì vicino per spegnere le fiamme: il gesto tuttavia non gli ha risparmiato diverse ustioni sul corpo, in particolare alle gambe e al bacino. Gli amici hanno immediatamente contattato i soccorsi chiamando il 118 che arrivati in pochi minuti hanno trasportato il 21enne d'urgenza al pronto soccorso nell'ospedale più vicino. Da lì tuttavia si è deciso di trasferire il ragazzo al Cardarelli di Napoli, nosocomio dotato di un'unità dedicata agli ustionati. Qui i medici hanno riscontrato ustioni di secondo grado agli arti inferiori, che sono state giudicate guardibili nel giro di alcuni giorni.