Giù dal secondo piano: muore noto insegnante Il professore era attivissimo nelle maggiori associazioni culturali

Il tragico volo, lo schianto e poi la corsa disperata in ospedale. Inutile. Non ce l'ha fatta il docente 77enne di Sessa Aurunca, caduto dal secondo piano di una struttura psichiatrica del territorio nel pomeriggio di ieri. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi che sono arrivati prontamente sul luogo trasportando l'anziano in ospedale, al San Rocco. Ma troppe e troppo gravi erano le ferite riportate nella caduta, e il professore non ce l'ha fatta. Da verificare ora la dinamica dei fatti: sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia locale per chiarire i dettagli. Sconcerto intanto in paese visto che l'uomo era molto noto: un docente sempre attivo nella vita cittadina, diversi i suoi testi prodotti negli anni, su varie tematiche. Arte, storia, filosofia e altro. Protagonista della vita culturale della cittadina, con il suo impegno in diverse associazioni impegnate sul territorio, come la Pro Loco e l'Archeoclub L'uomo lascia la moglie, anch'essa insegnante, e tre figli.