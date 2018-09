Sfondano porta del Pronto Soccorso e aggrediscono medici Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma

Ancora un'aggressione a dei medici in servizio: ennesimo episodio nell'ultimo anno. Questa volta il caso è stato registrato a Maddaloni, al pronto soccorso dell'ospedale civile. Due persone hanno tentato di aggredire due medici in servizio, dopo aver sfondato le porte d'accesso dell'area del triage. I due erano al seguito di una paziente, una giovane che era appena stata investita da un'auto poi fuggita e che aveva bisogno di cure.

Chiedevano a più riprese di poter vedere la ragazza e di accertarsi delle sue condizioni, e per far ciò che questo accadesse avevano sfondato la porta dell'area dell'accetazione ed erano entrati in zona, dove c'erano altri pazienti.

Una volta entrati nell'area hanno iniziato a minaccare ed insultare il personale del pronto soccorso, per fortuna evitando di passare alle vie di fatto. I medici a quel punto non hanno potuto far altro che contattare i carabinieri. E' arrivata una pattuglia della compagnia di Maddaloni che ha provveduto a riportare la calma. A placare gli animi ha contribuito anche la situazione della 18enne vittima dell'incidente, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza tranquillizzando le persone che erano in ospedale per lei.