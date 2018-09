Picchia la moglie in strada e la ferisce Violenta lite tra due coniugi stranieri: la donna ha rimediato ferite guaribili in pochi giorni

Una violenta discussione e poi la furia che si abbatte su sua moglie, presa a botte fino alla fuga della donna. E' accaduto a Caserta, a via Ricciardi, pieno centro, pochi metri da Piazza Matteotti e dalla zona della movida notturna e dei locali. Qui stava passeggiando una coppia di extracomunitari, probabilmente stavano tornando a casa visto che vivono nei paraggi. Per cause ancora da accertare i due hanno iniziato a litigare, i toni si sono fatti via via sempre più alti finché il marito si è avventato su sua moglie con il chiaro intento di picchiarla. Dopo pochi minuti però la donna è riuscita a divincolarsi ed è scappata, con il marito che si è allontanato dalla zona. La donna invece ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del servizio di emergenza, accorsi sul posto. Le ferite riportate nella colluttazione, per fortuna, sono state giudicate guaribili in pochi giorni, trattandosi per la maggior parte di tumefazioni superficiali. Del caso ovviamente sono state informate le forze dell'ordine che lavorano per chiarire la dinamica della colluttazione.