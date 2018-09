Rapina in stile "Arancia Meccanica": arrestato un polacco Si era introdotto in una casa picchiando marito e moglie e la figlia per farsi consegnare soldi

Mentre i dettagli horror della rapina in casa ai danni di un professionista di Lanciano, in Abruzzo, con due coniugi massacrati di botte da una banda di ladri penetrati in casa loro nella notte un caso simile si registrava anche a San Nicola La Strada.

Un malvivente polacco, 31 enne senza fissa dimora, si è introdotto in casa di una famiglia dove vivono due coniugi con la figlia, passando attraverso il cortile. Una volta in casa il 31 enne si è scagliato contro i due coniugi picchiandoli violentemente con calci e pugni per farsi consegnare denaro e oggetti di valore. Subito dopo aver messo a segno la rapina picchiando e terrorizzando i componenti della famiglia l'uomo è scappato a piedi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise però, intervenuti sul posto hanno inseguito il polacco mentre tentava la fuga e sono riusciti a bloccarlo, per poi accompagnarlo presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

I due coniugi invece sono stati trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale di Maddaloni per le lesioni ed i traumi subiti durante la rapina. I medici del nosocomio maddalonese hanno giudicato i coniugi guaribili con prognosi di 10 e 15 giorni, trattenendoli in ospedale sotto osservazione.