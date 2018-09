Nella Reggia di Caserta cadono pezzi di intonaco Il cedimento in un'aula usata dalla scuola dell'Aeronautica

Ancora problemi alla Reggia di Caserta. Nei giorni scorsi, in un'aula usata dalla Scuola dell'Aeronautica, è venuto giù un grosso pezzo d'intonaco. Subito è intervenuto il personale della scuola prima mettendo in sicurezza l'area e poi lavorando per ripristinare la funzionalità dei luoghi e capire il motivo del distacco dell'intonaco in collaborazione con i tecnici del palazzo reale. Dell'accaduto è stata già informata la Soprintendenza per i beni architettonici.