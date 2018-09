Nuovo caso di tubercolosi: è allarme Un ragazzo si è presentato al Pronto Soccorso con i tipici sintomi della malattia

Ancora un caso di tubercolosi nel casertano. Dopo i casi esplosi nel litorale domizio nei mesi scorsi questa volta sembra che il nuovo caso arrivi dall'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano del capoluogo. Un ragazzo infatti è stato ricoverato in mattinata con diversi sintomi che sembrano ricondurre alla malattia infettiva. Immediatamente è partito il protocollo per la sicurezza del personale sanitario e per i pazienti che arrivano in visita.

Nei giorni scorsi invece era stato il litorale domizio a essere colpito da alcuni casi della malattia, con alcuni cittadini stranieri arrivati al pronto soccorso con tutti i sintomi della malattia, e in alcuni casi scappando via dagli ospedali quando i medici volevano attivare i protocolli sanitari del caso.

Preoccuati i cittadini della zona per i numerosi casi che si sono registrati ed anche i medici ed il personale sanitario in servizio negli ospedali della provincia di Caserta. Preoccupano anche le condizioni in cui vivono molti cittadini stranieri in alcuni territori del casertano: le precarie condizioni igieniche in alcune zone e la tendenza a evitare di curarsi possono creare condizioni favorevoli per il diffondersi della malattia, come specificato anche dall'Istituto Superiore di Sanità.