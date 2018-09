Vento forte: crolli e disagi su tutto il territorio Alberi caduti e luminarie abbattute dalle raffiche

Danni e disagi in tutto il territorio casertano per il forte vento che si è abbattuto sulla zona da ieri fino a questa mattina. In alcuni casi si sono registrati anche crolli che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Nessun problema grave, ma diversi sono stati gli episodi di tegole che sono state staccate dai tetti, alberi caduti e qualche caduta di calcinacci. Nel capoluogo ad esempio è stata chiusa al pubblico la villetta “Padre Pio” per il rischio che i diversi alberi presenti all'interno del parco cadessero mettendo a rischio l'incolumità degli avventori, che per la maggior parte sono bambini che le mamme portano lì a giocare.

Tragedia sfiorata invece a Maddaloni, dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto le luminarie che erano state allestite in corso I Ottobre, nella zona limitrofa a piazza De Sivo, per la festa di San Michele. Per fortuna in quel momento in zona non c'era nessuno e il crollo delle luminarie non ha provocato alcun danno alle persone. Il vento forte dovrebbe continuare a soffiare sul territorio casertano almeno fino alle 20 della serata di oggi, come testimoniato dall'allerta emanato dalla Protezione Civile.