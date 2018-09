Giocatore di basket stroncato da un malore: shock in città E' morto nel sonno a 24 anni: amici e conoscenti increduli

Tragedia a San Cipriano D'Aversa dove un giovane 24 anni, molto conosciuto in città per il suo impegno col basket e per via delle attività della sua famiglia, è morto probabilmente in seguito a un malore nel sonno. Il ragazzo, Davide, figlio di un noto avvocato, era a casa sua assieme alla sua famiglia quando un malore, probabilmente un arresto cardiaco, lo ha stroncato mentre dormiva. Inutile l'arrivo dei soccorsi che hanno tentato di rianimarlo.

Shock in città, con tantissimi messaggi di amici e conoscenti increduli che lo hanno ricordato, in particolare attraverso i social network: la sua bravura nello sport amato e praticato fin da bambino, la pallacanestro, e poi la sua allegria e la sua voglia di vivere, l'impegno profuso negli allenamenti e le risate con gli amici. Studiava giurisprudenza Davide, alternando lo studio delle leggi e dei codici ai canestri. Rabbia e incredulità dunque, per una giovane vita strappata troppo presto agli amici e alla famiglia.

I funerali del ragazzo si terranno a Trentola Ducenta, nella chiesa di San Michele Arcangelo.