Contrabbando: Gdf sequestra una tonnellata e mezza sigarette Operazione tra Caserta e Napoli, quattro arresti

Oltre una tonnellata e mezza di sigarette di contrabbando, pari ad 8200 stecche per un valore di 400mila euro, e' stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Caserta. Quattro persone sono state arrestate. L'operazione e' scattata quando le pattuglie del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno intercettato alla barriera di Napoli Nord dell'Autostrada A1 due autocarri provenienti dalla Romania per i quali c'erano forti sospetti che trasportassero sigarette di contrabbando.

I due mezzi sono stati seguiti fino all'arrivo in due depositi del Napoletano, a Casoria e Casandrino. I finanzieri sono entrati in azione quando i contrabbandieri hanno cominciato a scaricare il camion; sono cosi' state trovate due grosse scatole di cartone con dentro le sigarette prive del contrassegno dei Monopoli di Stato, ma recanti i marchi Rothmans, Winston, Marlboro; c'erano poi sigarette con marchi "Marble" e "Compliment", che rientrano nella categoria delle "cheap white", sigarette originali recanti marchi registrati nei Paesi di produzione, soprattutto Russia, Ucraina, Cina, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, che in Italia o nell'Ue non potrebbero essere vendute perche' prive dei requisiti minimi di sicurezza per la salute.

In un'altra diversa operazione effettuata nel Casertano, a Capua, la Guardia di Finanza ha sequestrato altri 60 chilogrammi di igarette di contrabbando, arrestando il titolare di un negozio di prodotti ortofrutticoli.