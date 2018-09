Rissa violentissima in centro: picchiato un giovane avvocato Il professionista accerchiato e colpito alla testa è stato portato in ospedale

Ancora una rissa violentissima a Caserta nel sabato sera. Nella notte appena trascorsa infatti, nella zona della movida, quella intorno alla centralissima Piazza Dante, si è scatenato un litigio, complice l’ingente quantitativo di alcol utilizzato, che ha coinvolto numerose persone. Sono volate botte da orbi e ad avere la peggio è stato un giovane professionista, un avvocato della città, che è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per curare una ferita alla testa. Vogliono vederci chiaro gli uomini della Polizia di Caserta, che indagano ed hanno già acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona per comprendere come si è sviluppato il pestaggio del professionista. Da una prima ricostruzione, basata sulle testimonianze di chi era presente, sembrerebbe che il professionista, in giro con alcuni amici tra i locali della movida, è stato accerchiato da un gruppo di cinque ragazzini che lo avrebbero aggredito, colpendolo alla testa mentre tutto intorno incominciava il fuggi fuggi. Sarebbero coinvolti anche alcuni ragazzi provenienti da Marcianise. Naturalmente la miccia che ha fatto divampare la rissa sarebbe rappresentata da futili motivi: un alterco, qualche parola di troppo. Sarebbero circa dieci le persone coinvolte nel litigio con un ragazzo che è stato già fermato dalla polizia per accertamenti. Sul posto, subito dopo il litigio sono intervenute due volanti della polizia ed un’auto dei carabinieri. Danneggiati tavoli, sedie e suppellettili di uno dei bar presenti nella zona.