Giù dal balcone di casa: choc in centro Urla strazianti questa mattina dopo che una persona è precipitata dal balcone schiantandosi

Paura e panico nel centro storica di Orta di Atella questa mattina, dove una persona è volata giù dal balcone della sua abitazione in pieno centro, in via Giosuè Carducci, intorno alle 8 del mattino.

Chi ha assistito alla scena riferisce di un volo terribile e delle conseguenti urla strazianti del malcapitato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza che hanno trasportato l'uomo in ospedale ed i carabinieri della locale stazione che stanno provando a ricostruire la vicenda. Resta infatti da chiarire se sia trattato di un incidente, con la persona in questione che potrebbe aver perso l'equilibrio finendo giù dal balcone della sua abitazione o se si sia trattato di un gesto estremo volontario.

Nulla da fare per il malcapitato però, un uomo, dipendente pubblico: troppo gravi le ferite e i danni provocati dallo schianto al suolo. Informata dai carabinieri la Procura, che ora dovrà decidere se disporre l'esame autoptico sulla salma dell'uomo.

Al momento si vagliano tutte le ipotesi: dall'incidente al suicidio, sebbene dalle prime ricostruzioni sembrerebbe più probabile che l'uomo abbia compiuto un gesto volontario, lanciadosi dal balcone della sua abitazione con l'intento di mettere fine alla propria esistenza.