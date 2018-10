Trovato il cadavere di una donna in un appartamento Da qualche giorno non dava sue notizie: la vicina ha chiamato i carabinieri

Non vedeva l'amica ormai da un po' di tempo, al campanello di casa non rispondeva, per questo ha fatto scattare l'allarme. E' accaduto a Teano: una donna ormai da qualche giorno non vedeva più la vicina di casa, residente a Torino ma per qualche giorno in vacanza nel centro casertano. Dapprima non ha dato peso alla cosa, visto che non era insolito che la donna restasse fuori da casa, ma poi preoccupata perché questa da qualche giorno non dava sue notizie, non facendosi viva, ha fatto scattare l'allarme. Sono arrivati i carabinieri, hanno provato a suonare alla porta di casa ma ancora una volta non è arrivata alcuna risposta. A questo punto i militari di Teano non hanno potuto far altro che buttar giù il portoncino d'ingresso, temendo il peggio. E infatti al loro ingresso si sono trovati davanti il corpo della donna, ottantenne, senza vita e già in stato di decomposizione. E' arrivato anche il medico legale per valutare le cause della morte: il suo responso parla di morte naturale, avvenuta a seguito di un malore. Probabilmente la donna era in casa quando un infarto l'ha stroncata.