Cercano il selfie perfetto: anziani precipitano nel vuoto Tragedia sfiorata per due turisti casertani

Tragedia sfiorata per tre turisti casertani in vacanza ad Ischia, che hanno rischiato davvero grosso per un atteggiamento completamente irresponsabile. Una coppia, di 70 e 75 anni, stando a una prima ricostruzione dell'accaduto erano in un hotel dell'isola per qualche giorno di vacanza, in zona lungomare di Casamicciola, sarebbero usciti per una passeggiata finché sono stati attratti da un panorama particolarmente bello in un tratto appena percorso. A quel punto hanno deciso di scattarsi un selfie, e di renderlo il più spettacolare possibile. Per questo individuata la splendida location hanno iniziato a trovare la miglior prospettiva e si sarebbero prima appoggiati e poi sporti da un parapetto. Tuttavia mentre cercavano il selfie perfetto sono precipitati di sotto facendo un volo di oltre cinque metri. Non è chiaro se i due turisti si siano sporti troppo oltre il muretto che faceva da parapetto o se la struttura abbia ceduto sotto il loro peso. I due sono rimasti feriti, per fortuna non sembra gravemente e sono stati trasportati in ospedale dove ora si trovano ricoverati.