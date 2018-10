Multa un'auto: ausiliare preso a schiaffi dal proprietario Aveva appena elevato il verbale: il proprietario lo ha aggredito spingendolo e colpendolo in viso

La multa e poi le botte. E' quello che è accaduto ad un ausiliare della sosta di Caserta. L'uomo aveva appena multato un auto parcheggiata in via Patturelli, poiché seppur provvista di titolo di pagamento della sosta era posteggiata in modo da occupare due stalli anziché uno. L'ausiliare non ha potuto fare altro che constatare e contestare l'infrazione, fatto però che ha scatenato le ire della proprietaria dell'auto, che arrivando sul posto e notando il verbale sul parabrezza ha iniziato a inveire contro l'uomo che nel contempo tentatava di spiegare il perché della sanzione. La discussione si è protratta per alcuni minuti e nonostante l'evidente rabbia della donna dopo poco sembrava essersi esaurita. Tuttavia subito dopo è intervenuto il marito della proprietaria che messo a conoscenza dell'accaduto dalla moglie ha raggiunto il ragazzo, ancora sul posto per svolgere il suo lavoro e sventolandogli in faccia il verbale lo ha prima spintonato e poi preso a schiaffi in volto.

Scena notata da due poliziotte in borghese che transitavano sul posto, che sono intervenute e poi hanno chiamato i rinforzi. All'arrivo della pattuglia tuttavia marito e moglie erano già andati via, mentre l'ausiliare ha denunciato l'accaduto.