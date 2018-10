Travolto da un treno: muore migrante Ancora una tragedia sui binari

Ancora una tragedia sui binari in provincia di Caserta. Un uomo, un extracomunitario, è stato investito da un convoglio ieri a Teano, sulla linea ferroviaria che parte da Napoli e arriva nella capitale Roma attraversando Cassino. L'immigrato è stato travolto nel territorio compreso tra i comuni di Teano e Sparanise, in provincia di Caserta. Immediatamente dopo l'incidente sono stati allertati i soccorsi: i sanitari sono arrivati prontamente sul posto ed hanno trascorso molto tempo per ritrovare il corpo dell'uomo, che era stato sbalzato molto lontano rispetto al punto esatto in cui era stato travolto dal treno regionale. Naturalmente per il malcapitato non c'era nulla da fare. Non si conosce ancora l'identità dell'uomo ed il corpo è stato trasportato presso il reparto di Medicina Legale dell'Ospedale civile “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta. Non è la prima volta che accade un incidente sui binari con conseguenze tragiche come in questo caso, cosa che pone il problema della sicurezza dei binari e di una riflessione in tal senso.